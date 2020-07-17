رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2020…. أجمل برقيات عيد الأضحى

مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك العيد الثاني للمسلمين، الذين يحتفلون به ويخرجون إلى المتنزهات وصلاة العيد، مع زيارة الأهل والأقارب، والعديد من الأشخاص يفضلون تبادل برقيات ورسائل التهنئة بعيد الأضحى، كما يقوم الكثير من الأشخاص بذبح الغنائم وتوزيعها على الفقراء، سنتعرف اليوم على أجمل الرسائل الجديدة للتهنئة بالعيد.

رسائل تهنئة عيد الأضحى

يا أجمل من في الوجود أرسلك أحلى الورود تهنيك وتقولك كل عام وأنت بقلبي موجود.

أسأل من أعد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد ويجعل عيدكم سعيد.

لست أول المهنئين لكنني أصدقهم مشاعر وألطفهم جمل أنتقي أحرفي بكل أتقان ليس لكوني مبدع الكلمة بل لأنها موجهة لمن تثنت له الجمل طربا لقدومها إليه كل عام وأنتم بخير .

العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

مع كل نسمة هواء تمر عليك أقول مبارك عليك العيد.

الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

جعلكم الله من زوار المسجد الحرام وكل عام وأنتم بخير.

بالدنيا ناس ذكرهم يرفع الرأس من قلبنا نغليهم وبقرب عيد الأضحى نهنئهم.

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم. أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ما له قياس، كل عام وأنت أسعد الناس.