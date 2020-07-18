اجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى 2020…. مسجات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2020

اجمل رسائل عيد الأضحى 2020 ، تهنئة بعيد الأضحى من الأشياء التي يحرص المسلمون عليها في كل عيد الأضحى ، سواء أكان ذلك لأقاربهم أو أصدقائهم أو معلميهم, لذا فإن تهنئة عيد الأضحى يعمل على الانسجام والتواصل والحب بين المسلمين في هذه الأيام المباركة والسعيدة التي وافق عليها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في جميع أنحاء الأرض.

رسائل تهنئة عيد الأضحى

إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

كل عيد أضحى وأنت لله طائع ولدينك الإسلام رافع ولأهل بيتك نافع ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

لست أول المهنئين لكنني أصدقهم مشاعر وأنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لكوني مبدع الكلمة بل لأنها موجهة لكم.. عيد سعيد.

مع أطيب نفحات العطور وأروع ألوان الزهور حبيت أقول كل عام وأنتم بخير.

العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودك والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم كل عام وأنتم بخير.

أهنئ الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقبل الله من الجميع، وكل عام وأنتم بخير حال.

حبيت أهنئ وأبارك لكل الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة حلول العيد المبارك أعاده الله علينا وعليكم أعوام، وتحية لكم.

أهنئ الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة العيد المبارك وأتمنى من الله أن يحل السلام والتسامح بينهم.