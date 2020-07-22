صور لحظة رفع أستار الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج

قامت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، برفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج، كما يتم تغيرها كل سنة للاستعداد لموسم الحج، حيث كان في الأعوام السابقة كانت ترفع الأستار في الـ 15 من شهر ذي القعدة بارتفاع 3 أمتار، لكن تم تأجيلها إلى اليوم ورفعها لأقل من 3 أمتار بسبب ظروف جائحة كورونا وتعليق العمرة وتقليص عدد الحجاج هذا العام

رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، لقاءها الإعلامي السنوي لاستعراض خطتها لموسم حج هذا العام 1441هـ تحت شعار “معًا محترزون.. جميعًا حذرون” “بسلام آمنين”، حيث استعرض فيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عبر الشبكة الافتراضية الخطة.

تحدث السديس: “إن من توفيق الله وكرمه أن وفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لإقامة شعيرة حج هذا العام بأعداد محدودة من الحجاج نظراً لجائحة كورونا، حيث إن المملكة تضع سلامة الحجاج وأمنهم وأمانهم في أولوية اهتماماتها وفوق كل اعتبار، والقيم بهذ الإجراء الموفق حفظت شعيرتين إسلاميتين فى غاية الأهمية (إقامة الشعيرة، وحفظ النفس البشرية).