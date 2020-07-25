بطاقات تهنئة بعيد الأضحى 2020… رسائل عيد الاضحى

مع اقتراب حلول عيد الأضحى يتبادل الأهل والأقارب والأصدقاء برقيات التهنئة، حيث يحتفل المسلمون في جميع انحاء الأرض بعيد الأضحى المبارك، العيد هو فرحة المسلمين كباراً وصغاراً ويجتمع به الأقارب والأصدقاء وفي عيد الأضحى يتجه الناس بعد صلاة العيد إلى ذبح الأضاحي.

بطاقات تهنئة بعيد الأضحى

جعل الله فجر يوم العيد نور وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفران وجعل لكم دعوة لاترد ووهبكم رزق لايعد وفتح لكم باب في الجنه لايسد وكل عام وأنتم بخير.

للكلمة ردود, وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم.

كل الحكاية في الرسالة تهاني يزفها موكب من الورد والطيب تحمل تهاني العيد بأصدق معاني وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب وأجمل تباريك الفرح والأماني وكل عام وأنتم بخير.

ودّعت بك عيد مضى.. وأقبلت بك عيد جديد.. يالله عسى عيدك سعيد. أعادكم الله من السالمين الطائعين لرب العالمين.. حجاج زوار إن شاء الله.

تقبل الله منا ومِنكم وجعلنا ممن ينظر إليهم الرحمن فيقول “إذهبوا مغفور لكم” وعيدكم مبارك. حلاة العيد شوفتكم، حلاته نلتقي مَعكم، عساكم دوم عواده، وأسعد ناس بأعياده.. تقبل الله منا ومنكم.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد، من شذى أرسل أحلى عيدية للي غلاه ماله مدى.