رسائل تهنئة عيد الأضحى… بطاقات تهنئة بعيد الاضحى 2020

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى بذبح الأضاحي وزيارة الأقارب وصلة الرحم والخروج للتنزه، وقيام مناسك الحج لكن هذا العام يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة لتفشى فيروس كورونا لذلك تكتفى المملكة السعودية على مواطنيها فقط لأداء مناسك الحج مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، إليكم أجمل برقيات معايدة بعيد الأضحى جديدة.

رسائل تهنئة عيد الأضحى

أهنئ عائلتي وأصدقائي والجميع الكرام بمناسبة العيد تقبل الله منا ومنكم ويعاد عليكم بالخير والبركة وغفر الله لنا ولكم.

أهنئ العالم العربي حكامًا وشعبًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا أعوامًا كثيره بالأمن والأمان اللهم أحفظنا وكل عام وأنتم بخير.

بالبهجة والأفراح نهنئكم بقدوم العيد ونسأل الله أن يسعد كل لياليكم.

إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك مبارك.

بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وأنت بخير.

لست أول المهنئين لكنني أصدقهم مشاعر وأنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لكوني مبدع الكلمة بل لأنها موجهة لكم.. عيد مبارك.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك.

أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد كل عام وأنت سعيد.