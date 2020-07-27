فلكية جدة: امكانية مشاهدة التربيع الأول لقمر الحج مساء اليوم

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم (الإثنين) وسيظل مشاهداً بالعين المجردة إلى أن يغرب عند منتصف الليل، كما أن القمر سيشرق بعد الظهر بحسب التوقيت المحلي، ويصل إلى لحظة التربيع الأول عند الساعة 03:32 مساءً بتوقيت مكة (12:32 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس.
مشاهدة التربيع الأول لقمر الحج
توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم (الإثنين) وسيظل مشاهداً بالعين المجردة إلى أن يغرب عند منتصف الليل، ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس.
خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.