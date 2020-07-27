فلكية جدة: امكانية مشاهدة التربيع الأول لقمر الحج مساء اليوم

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، ‏رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم ‏‏(الإثنين) وسيظل مشاهداً بالعين المجردة إلى أن يغرب عند ‏منتصف الليل‎، كما أن القمر سيشرق بعد الظهر بحسب التوقيت المحلي، ‏ويصل إلى لحظة التربيع الأول عند الساعة 03:32 مساءً بتوقيت ‏مكة (12:32 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ربع ‏المسافة في مداره حول الأرض، وسيصل أعلى نقطة في السماء ‏مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس‎.

مشاهدة التربيع الأول لقمر الحج

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، ‏رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم ‏‏(الإثنين) وسيظل مشاهداً بالعين المجردة إلى أن يغرب عند ‏منتصف الليل‎، ويكون قطع ربع ‏المسافة في مداره حول الأرض، وسيصل أعلى نقطة في السماء ‏مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس‎.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة ‏بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر ‏من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر ‏إلى أن يشرق مع غروب الشمس‎.