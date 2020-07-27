احلى رسائل بمناسبة عيد الأضحى…مسجات جديدة للتهنئه بعيد الأضحى

يسعى جميع المسلمين في جميع الأعياد إلى تبادل التهاني وإرسال برقيات تهنئة ورسائل تهنئة إلى الأهل والأحباب والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومن خلال موقعنا يمكنكم الحصول على اجمل الرسائل وبرقيات التهنئة الجديدة الخاصة بالعيد، رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 1441-2020 وتحميل برقيات معايدة بعيد الأضحى جديدة

رسائل تهنئة بعيد الاضحى

أهنئ عائلتي وأصدقائي والجميع الكرام بمناسبة العيد تقبل الله منا ومنكم ويعاد عليكم بالخير والبركة وغفر الله لنا ولكم.

أهنئ العالم العربي حكامًا وشعبًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا أعوامًا كثيره بالأمن والأمان،اللهم احفظنا وكل عام وانتم بخير.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم ومن جناته أقرب ومن نيرانه أبعد وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعساكم من عواده أعواما عديدة.

أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل لك جواب أنت عنوانه، أهنيك فيه بالعيد وأيامه.

حبيبي كل عام و أنتم في عناق لا ينقطع مع الفرح .. عيد اضحى مبارك و عساك من عواده.

كل عام حبيبي وأنت بقلبي وسعادتي واكتفائي وموطني وابتسامتي وأجمل أشيائي عيد اضحى مبارك.

حبيبي كل عام وأنت فرحتي أمام هذا العالم وضحكة الهناء في عيناي .. كل عام وأنت لذة العيد .. عيد اضحى سعيد.