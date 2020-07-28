رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2020… برقيات للتهنئة بعيد الاضحى

برقيات تهنئة عيد الاضحى تعد من الوسائل الحديثة للتهنئة بقدوم العيد، حيث ظهرت هذة الطريقة مع بداية انتشار الهواتف المحمولة بين الناس، التي زادت مع كثرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتهنئة بالعيد سنه متبعة عن الرسول صلي الله عليه وسلم، كما يقوم الاشخاص بمشاركة تلك الرسائل للاقارب والاحباب بداية من يوم وقفة عرفات وأول أيام العيد.

رسائل عيد الاضحى

أهنئ الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقبل الله من الجميع، وكل عام وأنتم بخير حال.

حبيت أهنئ وأبارك لكل الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة حلول العيد المبارك أعاده الله علينا وعليكم أعوام، وتحية لكم.

أهنئ الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة العيد المبارك وأتمنى من الله أن يحل السلام والتسامح بينهم.

أهنئ الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول العيد المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير والمحبة.

عيدك سعيد صديقتي أدام الله ضحكتك وفرحتك في العيد على مر السنين كل عام وانتِ بخير.

عيد اضحى سعيد ياغالي على قلبي أعادة الله لك ولجميع الاهل بالخير والبركات.

تهنئة من صميم القلب يا أعز وأغلى صديق بمناسبة حلول عيد الاضحى أعادة الله عليك بالخير والفرحة وكل السعادة.