توفير نظام المياه بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة بالموافقة على نظام المياه، بعد أن صدر أمر ملكي بالموافقة على نظام المياه، موضحاً أن النظام يعد إحدى أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقاً مجلس الوزراء.

الاستراتيجية الوطنية للمياه

تعمل الاستراتيجية الوطنية للمياه على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني، حيث يستهدف هذا النظام المحافظة على مصادر المياه، والعمل على تنميتها، وحمايتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بالمياه، والحرص على توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة كبيرة، وبأسعار مناسبة وذلك لتوفير العدالة بين المستهلكين.

كما أن النظام سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في جميع الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، والعمل على حصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أسس من العدل، وذلك وفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، والعمل على توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع، كما أوضح أن أحكام هذا النظام سوف يطبق على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بالإضافة إلى المناطق الخاصة.