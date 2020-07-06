الصحة تعلن عن عقد مؤتمر صحفي غداً للرد على الشائعات والتساؤلات حول فيروس كورونا

قررت وزارة الصحة السعودية عقد مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً للتحدث حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية حيث غرد الحساب الرسمي الخاص بالوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً ” إن المتحدث الرسمي للوزارة محمد العبدالعالي سيكشف خلال المؤتمر عن المستجدات الطبية بشأن كورونا، كما يرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية ويعلن أيضًا عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

وزارة الصحة السعودية تعقد مؤتمراً صحفياً للرد على الشائعات

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في لقاء تلفزيون قبل عقد المؤتمر الصحفي على أسباب ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات خلال الفترة الماضية مؤكداً أن السبب في ذلك يعود لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستمرار المخالطات الاجتماعية مما نتج عنه زيادة في حالات الاصابة والوفيات ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأعداد مع استمرار عدم الالتزام بالإرشادات الصحية.

كما أكد أن نسبة الشفاء بين حالات الامراض المزمنة مرتفعة ولكن تزال هي النسبة الأعلى خطورة من بين المصابين حيث هي الفئة الاكثر عرضة المضاعفات كما اكد ان اكثر من 50% ممن يتلقون العلاج في العناية المركزة اصحاب امراض مزمنة.