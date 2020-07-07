وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز عن عمر ناهز الـ95 عاما

تناولت وسائل الإعلام المختلفة نبا وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ليطلق عدد كبير من الأمراء التعازي في الأمير الراحل.

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز اليوم

أكدت وسائل الإعلام عن وفاة الراحل عن عمر يناهز 95 عام، وهو الابن التاسع للمك سعود بن عبد العزيز الذي تقلد منصب رئيس الحرس الوطني السعودي لفترة ثلاثة سنوات.

ترجع مواليد الأمير الراحل في 25 يناير 1925 وتوفي اليوم 7 يوليو 2020، وتقلد العديد من المناصب منها منصب مستشار الملك سعود، ورئيس الحرس الوطني، ورئيس مكتبة الملك سعود، تولي منصب مدير جامعة الملك سعود.

تولي منصب وكيل محافظة ينبع ثم تقاعد عن العمل في عمر 69 عام، وتوفي اليوم ليقدم الأمراء بالمملكة العربية السعودية العزاء في الراحل منهم الأمير سطام بن خالد بن العزيز الذي قدم واجب العزا في عمه الراحل مرفقا بعض صور الأمير خالد بن سعود، وقدم عدد كبير من الأشخاص العزاء في الأمير الراحل.