حساب المواطن يوضح موعد إيداع الدفعة 32 الجديدة للمستفيدين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد إيداع حساب المواطن دفعة 32 دفعة يوليو التي أعلنت المصادر الرسمية عن استمرار البرنامج الرسمي في تقديم الدعم لجميع المسجلين السابقين او المستفيدين الجدد الذي تم التأكيد على صحة البيانات التي تم التقدم بها.

إيداع دفعة حساب المواطن 32

ساعات قليلة وتقوم الأجهزة الرسمية إيداع المبالغ المالية للمستحقين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، ليتمكن المستفيدين من صرف الدعم غدا الخميس الموافق 9 يوليو 2020 ولذلك لمصادفة يوم الجمعة يوم 10 يوليو، ولذلك يتم الإيداع مبكرا عن الموعد المعتاد.

تودع الجهات الرسمية المبالغ المالية كل يوم 10 من الشهر الميلادي لجميع المستفيدين الذين لم تشهد الحسابات الخاصة بهم اي مستجدات تمنع تلقيهم الدعم.

يواصل البرنامج تلقي طلبات المواطنين في التسجيل لتلقي الدعم طبقا للشروط التي أعلن عنها حساب المواطن لجميع المواطنين الراغبين في التسجيل، ومراجعة البيانات التي تم التقدم بها وإعلان نتائج الأهلية، واتاحة النتائج عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج الذي يتم استقبال طلبات التسجيل عليه أيضا للأسرة محدودة الدخل، ويمكنكم التسجيل الان من هنا.