هنا.. رابط تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي 1441بالسعودية عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تعاظم البحث خلال الساعات القليلة الماضية البحث عن تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمملكة، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل والخطوات المطلوبة كي يتم تحديث البيانات الخاصة بعدد كبير من متلقي الدعم.

تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي

يبلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 950 الف شخص يتلقون الدعم خلال الأول من كل شهر عربي تقدم المملكة لهذه الأسر الدعم في فواتير الكهرباء، وفواتير الماء، وتقوم الجهات المسئولة بمتابعة كافة المستجدات التي تطرأ على قاعدة بيانات المستفيدين حيث تناشد دائما الجهات المستفيدين بتحديث البيانات لاستمرار تلقي الدعم، ويمكن تحديث البيانات من هنا

يشمل تحديث البيانات عدد من البيانات الهامة التي يجب التأكد منها، ومراجعتها والقيام بتحديثها منها:

الاسم.

المستوى التعليمي.

رقم الحساب البنكي للمستفيد.

البريد الإلكتروني.

رقم الجوال.

نوع وحالة السكن.

جنس المتقدم.

تحديد البريد الإلكتروني.

تتلقى الأسر محدودة الدخل، والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمطلقات كونها من الفئات الأكثر استحقاقا لتلقي الدعم من المملكة حيث تحرص على تقديم الدعم لهذه الأسر لعدم التأثر بالإجراءات الاقتصادية التي تتخذها المملكة.