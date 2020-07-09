قوات التحالف: تدمير هدفين عسكريين مفخخيين مسييرين تابعين للحوثيين

أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الداعمة للشرعية في دولة اليمن عن تدمير زورقين مفخخين مسييرين من قبل العناصر الحوثية التي تواصل محاولات استهدافها للمملكة العربية السعودية دون توقف مع نجاح القوات في التصدي لهذه المحاولات.

قوات التحالف تدمر هدفين مخخفين

أوضح المالكي ان العملية النوعية تمت خلال فجر اليوم الخميس حيث قامت القوات المشتركة بتدمير الهدفين اللذان كان يبعدان 6 كلم عن حنوب ميناء الصليف، وتمكنت القوات من تدميرهم، مؤكدا أنه تم تجهيز الهدفين على بعد 215 متر من باب الساحل.

أشار المالكي ان الهدف من هذه العملية القيام ببعض الأعمال الإرهابية في جنوب البحر المتوسط، وباب المندب، ليسفر التعدي الجديد عن تهديدا كبيرا على التجارة الدولية، وخطوط الملاحة البحرية ولذلك فأن القوات التي قامت بالعمليك راعت بشدة حماية المدنيين، وتمت عنلية التنفيذ طبقا للقانون الدولي الإنساني، وتواصل القوات جهودها في تدمير مثل هذه الأهداف التي من شأنها أحداث خسائر هائلة في حركة التجارة العالمية وهي ليست المرة الأولى للحوثيين بالقيام بمثل هذه العمليات الإرهابية.