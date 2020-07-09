“حساب المواطن ” يوضح تفاصيل الدفعة 32 دفعة يوليو بقيمة 1.7 مليار ريال

قام برنامج حساب المواطن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر يوليو 2020 بايداع المبالغ المالية لجميع المستفيدين من المواطنين في المملكة، والذين كانت الجهات المسئولة أكدت على استحقاقهم لتلقي الدعم الشهري.

حساب المواطن يودع 1.7 مليار ريال للدفعة 32

أودع المسئولين الدعم المالي بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي، 18.7 مليون ريال تعويضات للدفعات السابقة في الحسابات البنكية للمستفيدين مستحقي تلقي الدعم الشهري التي تقوم المملكة بايداعه بالحسابات كل يوم 10 ميلادي، ويتم تقديم الموعد في حالة مصادفة إجازة وهو ما تم اليوم خيث يصادف يوم العاشر من يوليو يوم الجمعة.

بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لشهر يوليو 10.7 مليون مستفيد وتابع، وقام عدد كبير تجاوز ال 70 بالمائة من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

أوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن ان متويط دعم الأسرة الواحدة بلغ 930 ريال، وأما النسبة الأعلى فهي لارباب الأسر بنسة 95 0/0 وبلغ قيمة الدعم المقدم لهم 2.1 مليون ريال، كما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد يتلقون جميعهم الدعم الشهري.