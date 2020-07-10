رسميا اليوم.. انتهاء التسجيل للمقيمين الراغبين في اداء الحج

تنتهي اليوم وزارة الحج اليوم رسميا من تلقي المقيمين باداء فريضة الحج الذي اقتصر على الحج الداخلي فقط جراء استمرار أزمة كورونا التي تثير مخاوف ومخاطر صحية في حالة التجمعات، وإعلان اليوم عن انتهاء التسجيل للمقيمين لأداء الحج.

انتهاء تسجيل المقيمين الراغبين في أداء الحج اليوم

اتاحت الوزارة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، وتبلغ نسبة المسموح لهم من المقيمين بالمملكة 70 في المائة، على أن يكون المتقدمين مطابقين للشروط التي أعلنت عنها المملكة.

شددت السلطات على أن يكون المتقدم للحج ليس مريض كورونا، ويقوم بتقديم اختبار بي سي ار، ويكون عمر المتقدم من 20 حتى 50 عام، ان لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة الالتزام بأيام الحجر التي تحددها وزارة الصحة قبل أداء فريضة الحج، وبعدها.

أوضحت أيضا الوزارة ان عدد المواطنين السعوديين لأداء الحج هذا العام هم 30 بالمائة تطبق عليهم الشروط الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية أمام جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج.