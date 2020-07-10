” وزارة الصحة السعودية ” تسجيل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1930 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن عدد الإصابات الجديدة التي سجلتها المملكة على مدار 24 ساعة، وقامت الجهات الرسمية التأكد من تحول هذه الحالات من سلبية لايجابية من خلال الاختبارات الطبية التي تجرى للمشتبه باصابتهم.

وزارة الصحة السعودية تسجيل 3159 حالة إصابة جديدة

واصل عدد الحالات اليوم بالمملكة استقرارا نسبي حيث سجلت اليوم 3159 حالة جديد على مستوى المملكة ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة 226486 حالة، كما سجلت 51 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة 2151 حالة.

سجلت الصحة اليوم أيضا 1930 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 163026 حالة، وأما الحالات النشطة 61309 حالة من بينهم 2220 حالة حرجة، وأغلب هذه من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وجميعهم يتلقون العلاج اللازم.

تشهد المملكة على مدار عدة أيام استقرار طفيف في حالات الإصابات بعد أن كانت تسجل أكثر من 4000 الاف إصابة في اليوم، ويتوقع بعض الأطباء بأن تشهد السعودية مزيد من التراجع في حالات الإصابات خلال الشهر الجاري مع التأكيد على التزام المواطنين بالضوابط الصحية، والتباعد الإجتماعي للحفاظ على تراجع عدد الإصابات.