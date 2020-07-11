“السعودية” تشيد أضخم بوابة للحرم المكي باب الملك عبد العزيز

تواصل المملكة العربية السعودية العمل بتشييد أضخم بوابة بالحرم المكي، وتعد من الأعمال الشاهقة التي تجرى لتضاف تحفة معمارية جديدة للحرم، ينتظر الكثيرين الانتهاء النهائي من العمل الضخم.

استمرار العمل في تشييد باب الملك عبد العزيز بالحرم المكي

يعتبر باب الملك عبد العزيز من الأبواب الرئيسية للحرم المكي من الناحية الجنوبية، ويعد عمل يعبر عن تحفة فنية، ويرتبط مباشر الباب بالكعبة المشرفة لذا هو من الأعمال الهامة جدا.

يعد المشروع الضخم من المشروعات الكبرى التي تقوم بها المملكة على مدار سنوات، وتشمل توسعة الحرم المكي، يتمكن الزائر من مشاهدة الكعبة المشرفة فور الدخول من الباب وعلى بعد 300 متر.

أوضح أحد المستشارين أنه تم الكشف رسميا عن عدد كبير من أجزاء المشروع الضخم التي تم استخدام أجود مواد البناء، والحرص على تصميم رائع ومميز يتناسب من الكعبة المشرفة، ويعد المشروع من المشروعات الكبرى والعملاقة التي تقوم بها المملكة الفترة الحالية لتواصل مشروع توسعة الحرم المكي الذي يشهد الكثير من المشروعات العملاقة.