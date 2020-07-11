“السعودية” تناشد المواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي

ناشدت منذ قليل وزارة الصحة السعودية المواطنين، والمقيمين بعد السفر إلى خارج البلاد في الوقت الحالي الذي يشهد عدم استقرار في انتشار الإصابات التي يسجلها الفيروس كل يوم.

وزارة الصحة السعودية تناشد مواطنيها بعد السفر للخارج

أشارت الوزارة أن المناشدة بعدم السفر يرجع الي عدم استقرار الوضع الوبائي، وانتشار فيروس كورونا الفترة الحالية في العالم تشهد إرتفاع في أعداد الإصابات يوميا في مختلف الدول.

يأتي التنبيه خوفا من المملكة على صحة مواطنيها والمقيمين على ارضها من أنتقال فيروس كورونا على الرغم من إتباع الكثير من المواطنين الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها الأنظمة الصحية المختلفة في العالم الا أن استمرار أنتقال العدوى، وحالات الوفاة مازالت قائمة.

أوضحت الوزارة في وقت سابق بأن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ، كما أكدت منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس ينتقل عبر الهواء كما أوضح عدد كبير من العلماء يأتي ذلك في الوقت التي سجلت فيه المملكة انخفاض في عدد الإصابات اليومية مع انخفاض عدد الوفيات أيضا.