الحج والعمرة: الانتهاء من الفرز الإلكتروني لطلبات الحج لغير السعوديين

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد عن الانتهاء رسميا من أعمال الفرز لطلبات المتقدمين للحج هذا العام من المقيمين من مختلف الدول العربية والإسلامية في المملكة طبقا للشروط، والضوابط التي اعلنت عنها وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة للراغبين بالحج هذا العام.

وزارة الحج والعمرة أنتهاء فرز طلبات الحج لغير السعوديين

على الرغم من المخاوف من التواجد بالمناطق المزدحمة، جراء إنتشار فيروس كورونا والتحذير من وجود في تجمعات الا أن الوزارة أكدت في بيانها اليوم على تقدم 160 جنسية لأداء فريضة الحج هذا العام الذي اقتصر على المقيمين، والسعوديين فقط، وعدم استقبال اي حجاج من خارج المملكة.

ستقوم الجهات المختصة من يؤدون الحج العام الجاري طبقا للشروط الصحية، ومنها ان يكون المتقدم غير مصاب بفيروس كورونا ويقدم شهادة معملية سي بي ار التي تفيد بعدم إصابته بكوفيد-19 المستجد مع السماح لرجال الأمن السعوديين الذي سبق اصابتهم بفيروس كورونا وتعافوا بأداء الحج، ويتم اختيارهم من خلال قاعدة المتعافين كنوع من التقدير لما قام به خلال الفترة الماضية.