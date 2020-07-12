“وزارة الداخلية السعودية ” منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بلا تصريح والمخالف غرامة 10 الاف ريال

بدأت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الداخلية الإجراءات الأمنية مع الاستعدادات لموسم الحج هذا العام معلنة منع الدخول إلى المشاعر المقدسة ابتداء من 28 من ذي القعدة 1441 وحتى 12 من ذي الحجة 1441، ضمن الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية كل عام.

وزارة الداخلية منع الدخول للمشاعر المقدسة

أوضحت الوزارة أن قرار منع الدخول للمشاعر المقدسة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثامن والعشرون من ذي القعدة، وتستمر حتى الثاني عشر من ذي الحجة 1441، وتقوم الجهات القانونية بتطبيق عقوبة من يخالف القرار بتغريم 10 الاف ريال.

في حالة القيام بتكرار المخالفة بالدخول الي المشاعر المقدسة تقوم الأجهزة الأمنية بمضاعفة الغرامة المالية، مع استمرار الجهات الرسمية بمطالبة المواطنين بالالتزام بالقرار التي أعلنت عنه وزارة الداخلية لعدم التعرض للمخالفة، وتقوم قوات الأمن بمراقبة الطرق التي تؤدي إلى المشاعر المقدسة لتطبيق القرار، ومنع الزحام والتكدس في ظل استمرار وباء فيروس كورونا، ومخاطر التجمعات والتكدس من معاودة انتشار الفيروس بصورة كبيرة عقب تسجيل المملكة انخفاض في الإصابات.