قوات التحالف: تدمير 6 طائرات بدون طيار وصاروخين أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الداعمة للشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن آخر المستجدات التي شهدتها جهود القوات إتجاه استمرار الحوثيين باستهداف امن واستقرار المملكة بصورة مكثفة الفترة الحالية، ما يجعل تكثف جهودها في تدمير كافة المحاولات التي تقوم بها جماعة الحوثيين مدعومة من إيران.

متحدث قوات التحالف تدمير صاروخين وعدد من الطائرات

نجحت القوات في تدمير 6 طائرات مفخخة أرسلها الحوثيين باتجاه المملكة بدون طيار بجانب صاروخين بالستيين أطلق من العاصمة صنعاء لاستهداف المناطق التي يوجد بها مدنيين بطريقة معتمدة.

تستهدف جماعة الحوثيين الإرهابية المناطق المدنية، والاعيان المدنية بصورة مكثفة ومتعمدة الفترة الحالية الا أن القوات القدرة الهائلة للقوات تنجح في تدمير محاولات استهداف دول جوار اليمن، وذلك من خلال إطلاق عدد من الصواريخ البالستية، والطائرات المفخخة بدون طيار.

أكد المالكي على اتخاذ القوات كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والاعيان المدنية، مع بعدد من العمليات التي تقوم باستهداف مخازن الأسلحة التي تمتلكها جماعة الحوثيين، وتقوم ايران بمد هذه العناصر بالأسلحة اللازمة على حسب ما أوضحت المملكة.