” منظمة التعاون الإسلامي ” تدين استهداف المملكة بطائرات مفخخة وطائرات بدون طيار

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيان رسمي أدانت فيه ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من استهداف من الجانب الحوثي الذي يقوم الفترة الحالية باستهداف مكثف للمدنين، والاعيان المدنية بالصواريخ البالستية، والطائرات المفخخة، وهو ما يعد انتهاك للقانون الدولي مع استمرار قوات التحالف في تدمير كافة محاولات النيل من استقرار وأمن السعودية.

منظمة التعاون الإسلامي ندعم جهود قوات التحالف في اليمن

أكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن دعم المنظمة الجهود التي تقوم بها قوات التحالف الداعمة للشرعية في دولة اليمن، مع الدعم الكامل لكافة الجهود التي تقوم بها السعودية في محاربة العناصر الإرهابية التي تحاول زعزعة امن واستقرار المملكة بعدد من الهجمات المفخخة.

موضحا ان العناصر التي تقف وراء عناصر الحوثيين، وتمويلهم بالأموال والأسلحة هم من وراء العمليات الإرهابية التي تقوم بها هذه العناصر على مدار السنوات الماضية، والتي زادت الفترة الحالية بصورة كبيرة ومتكررة تنجح القوات في تدميرها قبل وصولها للمملكة واستهدافها للمدنيين الأمر الذي تقف له القوات بالتصدي دائما.