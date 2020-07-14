” وزارة الصحة السعودية ” تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7718 حالة شفاء

أصدرت وزارة السعودية بيانها اليوم عن آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة، التي تشهد الكثير من المستجدات المبشرة حول انتهاء موعد فيروس كورونا في السعودية حيث واصلت اليوم الحالات انخفاضها مع توقعات الانخفاض في حالة استمرار المواطنين في إتباع التعليمات الصحية التي منظمة الصحة العالمية.

وزارة الصحة السعودية انخفاض عدد الإصابات اليومية

سجلت وزارة الصحة اليوم 2692حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المصابة ل237803 حالة، كما سجلت الأجهزة الطبية 7718 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي 177560 حالة، وسجلت 40 حالة وفاة اليوم ليصل إجمالي حالات الوفاة 2203 حالة.

اما الحالات النشطة فتسجل 57960 حالة من بينهم 2230 حالات حرجة تتلقى البروتوكول الطبي وهي الحالات التي تحسب منها نسب الوفيات التي يعلن عنها يوميا، كونها الفئات صاحبة الأمراض المزمنة، وكبار السن لذلك فهي الفئات الأكثر عرضة لحالات الوفاة اليومية التي ترصدها الاجهزة الطبية، وتعلن عنها وزارة الصحة كل يوم مع استمرار انخفاض حالات الإصابات على حسب التوقعات التي أعلن عنها بعض العلماء حول وضع انتشار فيروس كورونا في السعودية.