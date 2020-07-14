” حساب المواطن” يبدأ استقبال الاعتراضات على دفعة يوليو 2020

أعلن برنامج حساب المواطن لجميع المواطنين المستفيدين من دفعة 32 والراغبين في الاعتراض على المبلغ المالي الذي تم إيداعه في الحسابات المصرفية للمستفيدين يمكنهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، وتقديم الاعتراض على الاستحقاق المالي الذي تم ايداعه خلال الايام الماضية.

حساب المواطن يبدأ في استقبال الاعتراض على دفعة يوليو

أودع البرنامج يوم التاسع من شهر يوليو الجاري الدفعة 32 لجميع المستفيدين من الدفعات السابقة، والدفعة الجديدة التي تم ايداعها بقية 1.7 مليار ريال لعدد كبير من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل لمساعدة الحكومة بالمملكة المواطنين أصحاب الدخول المحدودة، والذين يتأثرون بالقرارات التي تتخذها المملكة طبقا لرؤية 2030.

يقدم البرنامج نتائج الأهلية للمتقدمين للحصول على الدعم المالي طبقا للشروط التي يجب توافرها في المواطن حتى يتمكن من الحصول على الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما يمكن الاعتراض على مبلغ الاستحقاق التي قامت بايداعه الأجهزة الرسمية الشهر الجاري، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج من الرابط http://ca.gov.sa والقيام بالاعتراض التي تتلقاه الجهات المختصة بالبرنامح.