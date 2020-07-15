وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا يبحث مع قادة القطاعات الأمنية خطة الحج

تستعد المملكة العربية السعودية لخطة الحج هذا العام مع أقتراب موسم الحج الذي يأتي هذا العام في أجواء تحتاج إلى المزيد من الجهود الأمنية، والصحية وفي هذا النحو عقد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا أجتماع عن بعد مع قيادات القطاعات الأمنية لمناقشة الخطة الأمنية والصحية التي سيتم تنفيذها خلال الحج هذا العام.

رئيس لجنة الحج العليا يناقش جميع الأعمال المتعلقة بالحج

تناول أجتماع اليوم الأربعاء الخطط الأمنية، والصحية، وأيضا المرورية بجانب مناقشة تنقلات الحجاج التي تتم ضمن تدابير صحية مشددة للحفاظ على سلامة الحجاج من خلال الحرص على التباعد الاجتماعي، والتعقيم الدائم.

نوه وزير الداخلية بما صدر من تعليمات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول أتباع كافة الإجراءات الصحية والوقاية للحفاظ على سلامة الحجاج خلال فترة الحج هذا العام التي اقتصرت فقط على السعوديين، والمقيمين بالمملكة، ومنع استقبال اي طلبات للحج هذا العام جراء أزمة فيروس كورونا.