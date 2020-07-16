“السعودية ” تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير حاسمة في مواجهة حافلة النفط صافير

طالب مندوب المملكة الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عبد اللة المعلمي مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ التدابير الحاسمة والقوية كي يتم التعامل مع حافلة النفط صافير التي مازالت تثير القلق والمخاوف التي شكلهما الحافلة حتى اليوم على اليمن، والمملكة ودول العالم.

السعودية تطالب مجلس الأمن بالتعامل الحاسم مع حافلة النفط صافر

أوضح المعلمي خلال الجلسة الافتراضية التي عقدت حول الأوضاع اليمنية ان ناقلة النفط تمثل خطرا كبيرا على منطقة جنوب البحر الأحمر، ودول العالم نظرا لوقوع الحافلة بالقرب من باب المندب الذي يعد منطقة حيوية وممرا هامة للملاحة البحرية، وربطه بيم آسيا وأوروبا.

أشار المعلمي في كلمته ان مجلس الأمن الدولي هو المسئول عن أمن وسلامة المنطقة، ولذا يجب التعامل مع هذا الأمر الخطر والقضاء عليه حيث تمثل الحافلة وضع كارثي يهدد بتسريب أكثر من مليون لتر من النفط ما يدمر الكثير والكثير من الثروات بجانب إغلاق ميناء الحديدة لفترة ليست قليلة بجانب حدوث أضرار للشعب اليمني في السلع والأمور الأساسية للمعيشة وتضرر المملكة أيضا.