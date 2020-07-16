أوامر ملكية بتعيين نائبين لوزيري الخارجية والإسكان.. ومدير لمعهد الإدارة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية جديدة تضمنت تعيين عدد من أسماء القيادات البارزة بالمملكة بتولي حقائب رسمية جديدة، فقد شملت الأوامر تعيين نائبين لوزير الخارجية، ووزير الإسكان، وتعيين مدير عام لمعهد الإدارة العالية، وسط ترحيب بالقرارات الجديدة.

أوامر ملكية جديدة بتعيين نائبين لوزيري الخارجية والاسكان

نصت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين المهندس وليد الخريجي نائب لوزير الخارجية برتبة وزير، اما أصدر بتعيين المهندس عبد اللة البدير نائب لوزير الإسكان، وأيضا تعيين الدكتور بندر السجان مدير عام لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

شغل نائب وزير الخارجية الجديد العديد من المناصب منها سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا، تولي أيضا منصب وزير الزراعة، وأما نائب وزير الإسكان فتولي قبل ذلك منصب المستشار العام لوزارة الإسكان، وأما الدكتور بندر السجان المدير العام لمعهد الإدارة العامة فكان يعمل وكيل لهيئة السوق المالية للشئون الاستراتيجية والدولية بجانب تقلده في العديد من المناصب حتى صدور الأمر الملكي.