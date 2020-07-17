حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة 17/7/2020

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بيانها اليومي عن آخر المستجدات التي تشهدها حالة الطقس اليوم في السعودية بمختلف الانحاء، والمحافظات في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية، والمستمرة حتى الأول من شهر أغسطس المقبل كونها من أكثر الأيام التي تسجل إرتفاع في درجة الحرارة.

حالة الطقس اليوم في المملكة

تسجل اليوم درجة الحرارة ارتفاع جديدا على مناطق الأحساء، حفر الباطن، والدمام التي تسجل درجة الحرارة في هذه المناطق اليوم 46 درجة مئوية، وأما ابها فمازالت تحافظ على اقل درجة حرارة 20 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مختلف المناطق بالمملكة.

تشهد مرتفعات جازان وعسير غيوم جزئي، مع توقعات بأن يتخللها سحب رعدية، مع استمرار الرياح المثيرة للاتربة والغبار الذي يحد من الرؤية الأفقية على عدد كبير من المناطق بالمملكة، ويصاحب حالة الطقس أرتفاع في درجات الحرارة حتى العشرة الأوائل من شهر أغسطس، وهي أكثر الأيام ارتفاع في درجات الحرارة على مدار العام، ولذا ينصح بتجنب الخروج وقت الذروة.