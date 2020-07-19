الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين تبدأ في وضع علامات التباعد

تواصل المملكة العربية السعودية كافة الاستعدادات اللازمة مع اقتراب انطلاق موسم الحج هذا العام، وسط العديد من الإجراءات الصحية والوقاية لضيوف الرحمن الذين اقتصروا العام الحالي على جميع الجنسيات المقيمة بالمملكة، والسعوديين فقط، وذلك من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.

الرئاسة العامة تضع علامات التباعد بين الحجاج

من الاستعدادات الهامة التي بدأت بها الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين القيام بوضع علامات التباعد بالمسجد الحرام، وقدرت المسافة بين المصلين بمتر ونصف للحفاظ على التباعد الاجتماعي والجسدي، وهو إجراء هام تشدد عليه منظمة الصحة العالمية كجراء احترازي يضمن عدم تطاير الرذاذ وأحد الأشخاص بالقرب ما يجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا في حالة كان صاحب الرذاذ مصاب به.

كانت المملكة العربية السعودية قامت بعدد من الإجراءات الهامة الإضافية للحج هذا العام منها التباعد بين الحجاج، وإضافة عدد كبير من الارشادات الصحية من خلال عدد كبير من الشاشات بعدد من اللغات المختلفة بحانب عدد كبير من الاستعدادات الصحية.