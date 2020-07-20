دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مستشفى الملك فيصل بالرياض

أصدر الديوان الملكي بيان رسمي اليوم الاثنين عن آخر تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأوضح البيان أن خادم الحرمين توجه لمستشفى الملك فيصل في منطقة الرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة.

الديوان الملكي دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل بالرياض

أوضح البيان الرسمي ان دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل جاء لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لمعاناة الملك سلمان من التهاب في المرارة، داعين الله سبحانه وتعالى ان يديم العافية عليه.

يأتي دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل بالرياض في ظل الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية حاليا مع أقتراب موعد الحج، وتوجيه خادم الحرمين بعدد كبير من الإجراءات اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن هذا العام، وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات، والارشادات الصحية اللازمة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا التي مستمرة حتى اليوم.

من التوجيهات التي أعلن عنها خادم الحرمين الاكتفاء بالحج الداخلي من المقيمين بنسة سبعون بالمائة، وبنسبة ثلاثون بالمائة للسعوديين.