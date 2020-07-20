شئون الحرمين تطلق 6 محاور لتعزيز قيمة شرف خدمة الحجاج

واصلت الرئاسة العامة لشئون الحرمين أعمالها التي تستمر حتى الانتهاء من موسم الحج هذا العام الذي يشهد الكثير من الاستعدادات التي لم يعتاد عليها الحجاج كل عام حيث توفر المملكة عدد كبير من الارشادات الصحية بجانب التأكد من جميع الحجاج بعدم وجود إصابات بفيروس كورونا بينهم من خلال الإطلاع على شهادة الفحص الطبية ضمن شروط قبول الحجاج من مختلف الجنسيات.

شئون الحرمين 6 محاور لخدمة الحجاج

من الخدمات التي تحرص عليها الرئاسة العامة إطلاق عدد من المحاور الهامة التي تقدم الكثير من الخدمات لضيوف الرحمن طوال فترة موسم الحج، ويأتي المحور للبناء والأعداد للعاملين والموظفين بترسيخ أهمية خدمة الحجاج والمعتمرين حتى يكون ذلك أمر مرسخ لديهم.

أيضا من المحاور الهامة المحور الإنساني والاجتماعي الذي يؤكد على أهمية تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والإنسانية لضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا واحتياج الحجاج للمزيد من الدعم والإرشاد الصحي، أيضا هناك المحور التقني، والمحور الإعلامي الذين يقدمون الكثير من الخدمات.