رئيس الوزراء العراقي يطمئن على صحة الملك سلمان

يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقي الكثير من الاتصالات الهاتفية من رؤساء وملوك الدول العربية للاطمئنان على صحة الملك سلمان عقب إعلان الديوان الملكي بيان رسمي بدخول خادم الحرمين مستشفى الملك فيصل بالرياض عقب تعرضه لالتهاب المرارة.

الكاظمي يطمئن على صحة الملك سلمان

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصال هاتفي أطمئن خلاله على صحة الملك سلمان الذي مازال يتواجد بمستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية أثر معاناة خادم الحرمين الشريفين من التهاب بالمرارة على حسب ما أعلن بيان الديوان الملكي.

جاء الإتصال الهاتفي عقب إعلان وزير خارجية السعودية بتأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي الي المملكة لحين أنتهاء خادم الحرمين الشريفين من الفحوصات الطبية، والخروج من المستشفى، وسيتم ترتيب زيارة في وقت لاحق بالتنسيق مع حكومة العراق والمملكة، وأعرب الكاظمي عن تمنيه الشفاء لخادم الحرمين الشريفين جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بولي العهد السعودي الذي تلقى اتصال هاتفي من البحرين، والكويت، ومتابعة كبيرة من المواطنين بالمملكة والوطن العربي.