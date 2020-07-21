خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

يواصل قادة العالم العربي الاطمئنان على صحة الملك سلمان فقد أجرى عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية عدة اتصالات بولي العهد السعودي أطمئن خلالها على الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين عقب الإعلان الرسمي عن دخوله مستشفى الملك فيصل بالرياض.

خادم الحرمين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

اجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطمئن على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وشكر سلمان الرئيس المصري على مشاعر الأخوة التي تجمعهم.

يأتي الاهتمام العربي بالاطمئنان على صحة الملك سلمان ابو فهد عقب إصدار الديوان الملكي بيان رسمي بدخوله المستشفى بصورة مفاجئة لإجراء فحص عقب المعاناة من التهاب بالمرارة، وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات الغير مؤكدة عن تدهور الحالة الصحية للملك سلمان الا أن ذلك غير صحيح فقد بداء خادم الحرمين بتلقي إتصالات رؤساء الدول والرد عليها كما أعلن الملك منذ قليل بيان رسمي عن سعادته بنجاح العملية التي أجراها ملك الكويت.