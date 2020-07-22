“الملك سلمان ” يرأس اجتماع مجلس الوزراء من مقره بمستشفى الملك فيصل بالرياض

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء جلسة مجلس الوزارء عبر الفيديو من خلال مقر إقامته بمستشفى الملك فيصل بالرياض حيث مازال يتواجد بها لليوم الرابع لخضوعه لبعض الفحوصات الطبية لوجود التهاب بالمرارة، ويتلقى خادم الحرمين الشريفين عدد كبير من الإتصالات الهاتفية من ملوك ورؤساء الدول العربية للاطمئنان على صحته.

الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم

استهل سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية جلسة مجلس الوزارء بالحمد والشكر لله عز وجل الذي منا عليه بالصحة والعافية، وإجراء الفحوصات الطبية لالتهاب المرارة كما وجه الشكر لرؤساء وملوك الدول العربية الذين حرصوا علي الاطمئنان عليه.

شهدت الجلسة الإطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال الحجاج هذا العام، وتوفير كافة الخدمات الصحية، والخدمية بجانب الإطلاع على آخر مستجدات فيروس كورونا في السعودية كما تناول المحلس ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي حول بحث سبل الشراكة الاستراتيجية كما تطرقت الجلسة آخر التطورات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي حول ناقلة النفط صافر.