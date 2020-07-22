جامعة الأميرة نورة تفوز بجائزة بلاك بورد الدولية

حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على جائزة بلاك بورد الدولية 2020 على مستوى عالمي، عن فرع التميز في قيادة التغيير وذلك خلال مؤتمر 2020 BbWorld في الدورة15، المنظم من جانب مؤسسة بلاك بورد اليوم لتكريم الفائزين بالجائزة خلال الجلسة الهدف من المؤتمر هو دعم الابتكار والتميز في مجتمع الممارسة العالمي لـ Blackboard، وتسليط الضوء على نجاحات مستخدمي نظام “بلاك بورد”، وزيادة الوعي في جميع أنحاء الصناعة التعليمية من خلال الاحتفال بالإنجازات في مجال التعلم الإلكتروني وممارساتها.

جامعة الأميرة نورة تفوز بجائزة بلاك بورد

حرصت جامعة الأميرة نورة، في مشاركتها في هذا التنافس على إبراز دور الجامعة وخبرتها في مجال التعلم الإلكتروني وتدريس المقررات عبر نظام إدارة التعلم الإلكتروني (Blackboard)،مع تعزيز كفاءة الخبرة التعليمية لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ساهمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على في بناء مجتمع المعرفة وتعزيز مجتمع الممارسة بأفضل ممارسات التعلم الإلكتروني سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي من خلال الأبحاث العلمية، مع تمكين طالبات ومنسوبات الجامعة والمجتمع من اكتساب مهارات ومعارف القرن الـ21 في مجال التعلم الإلكتروني.