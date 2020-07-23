خادم الحرمين يجري عملية استئصال المرارة بنجاح

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالأدعية اليوم الخميس عقب إعلان رسمي من الديوان الملكي بإجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عملية استئصال المرارة بنجاح في مستشفى الملك فيصل بالرياض التي مازال يتواجد بها عقب نجاح العملية التي تمت بالمنظار وليس عملية جراحية.

الملك سلمان يجري عملية استئصال المرارة

خضع خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس لعملية استئصال المرارة بالمنظار، وكللت العملية بنجاح كبير على يد الفريق الطبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عقب أنتهاء خادم الحرمين من الفحوصات الطبية التي تجرى قبل العملية.

أوضح الديوان الملكي استمرار تواجد سلمان بن عبد العزيز بالمستشفى لعدة أيام طبقا الخطة العلاجية التي تم وضعها من الفريق الطبي المشرف على الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين الذي كان يعاني من التهاب بالمرارة دخل الملك جراءها المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات الطبية التي أنتهت بعملية استئصال المرارة.

يتصدر الملك سلمان مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديين وغيرهم داعين له بدوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم الكثير للوطن العربي.