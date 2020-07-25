هيئة الأرصاد وحماية البيئة: استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق الأيام المقبلة

أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة آخر المستجدات التي من المتوقع أن تشهدها بعض المناطق الهامة في المملكة العربية السعودية خاصة المشاعر المقدسة التي ستشهد تواجد حجاج بيت الله الحرام، وتبقي حالة الطقس من الأمور الهامة للاطلاع عليها لتوخي الحذر من الأمطار والغبار.

الأرصاد الجوية فرص هطول الأمطار قائمة الأيام المقبلة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني عن استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة التي تشهد انطلاق موسم الحج، كما من المتوقع أن تشهد المشاعر المقدسة أرتفاع في درجات الحرارة أيضا، وفرصة لهطول الأمطار على مشعري منى، وعرفات.

تستمر سحب السلاسل المرتفعات الجبلية في تكونها على مرتفعات الطائف وحتى جازان، لتبقى مناطق المصايف هي الأفضل في حالة الطقس الحالية التي تشهد عدم استقرار ك، وارتفاع درجات الحرارة لذا فأن من المتوقع أن تشهد مناطق المصايف إقبال عقب فتح أبواب أستقبال المصيفيين نظرا لتراجع درجات الحرارة بهذه المناطق الأيام المقبلة.