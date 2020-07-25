رئيس رابطة مربي المواشي تعلن أسعار الأضاحي هذا العام

أيام قليلة وتبدأ الأمة الإسلامية والعربية في الاستعداد للقيام بالاضحية طبقا للشروط الإسلامية التي أعلن عنها من خلال القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة لذلك يحرص المسلمين عليها كل عام سعيا لتقبل الله سبحانه وتعالى من المسلم.

رئيس رابطة مربي المواشي أسعار الأضاحي هذا العام مستقرة

أسعار الأضاحي في المملكة العربية السعودية من الأمور الهامة جدا الفترة الحالية التي تشهد تزايد في إقبال المواطنين على شراء الأضاحي بمختلف أنواعها، ولذلك حرص سعود الهفتاء رئيس رابطة مربي المواشي عن الأسعار التي تباع بها الاضحية العام الجاري مؤكدا استقرار الأسعار العام الحالي.

أوضح سعود ان الأسعار هذا العام تتصل ل 1500 الف ريال سعودي بالنسبة للاضاحي التي يصل وزنها ل 35 كيلو جرام ويعد السعر مستقرة نظرا لتراجع حالة الإقبال قليلا جراء تأثر الكثيرين من المسلمين بأزمة فيروس كورونا، وتوقف أعمالهم ليتوقف هذا العام البعض عن تقديم الأضحية، واختيار الآخرين بتوزيع أموال الأضحية على المحتاجين، وهو ما أكد عليه علماء الدين انه أمر جائز ولا ضرر فيه.