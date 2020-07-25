التفاصيل الكاملة لقصة هيون الغماس التي أشعلت تويتر

أشعلت هيون الغماس مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم السبت، وسط تعاطف كبير من متابعي إحدى مشاهير موقع التدوينات القصيرة تويتر هيون مطالبين الأشخاص بحذف الصور التي تم تداوله عقب قيامها بنشرها بطريق الخطأ على الحساب الخاص بها معتقدة أنها ترسلها على البرايفت.

قصة صور هيون الغماس

أوضحت أحد المقربات من الغماس أنها قامت بتنزيل صور عروس ابنها بالغلط بالسناب، وتم تداولها بصورة كبيرة لتثير ترند خلال وقت قصير مطالبة الجميع بالتوقف عن تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صار عرس أبنها حزن جراء هذه الواقعة.

ظهرت والدة هيون الغماس عبر تطبيق سناب سات عبر فيديو بصوتها فقط مطالبا اي شخص قد شاهد صور عروس ابنها يقوم بحذف تلك الصور مؤكدة أن الفرحة قد خربت نتيجة ذلك، وتسألت لماذا عندما يشاهد الشخص صورة لا سقوم بحذفها ليتعاطف عدد كبير من المغردين معاها مطالبين الجميع بالقيام بحذف الصور، والحفاظ على خصوصية الآخرين وهو أمر قد حث الله سبحانه وتعالى عليه أيضا.