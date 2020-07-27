حالة الطقس المتوقعة اليوم في السعودية

أعلنت الهيئة العامة لحماية البيئة والأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة العربية السعودية والذي يشهد حالة من عدم الاستقرار وتساقط الأمطار والرياح السطحيه والغبار والاتربة، ومن المتوقع أن يستمر الفترة الحالية بصوره كبيرة على عدد كبير من المحافظات خلال فترة الحج و أيام عيد الأضحى المبارك على عدد كبير من المناطق والمحافظات بالمملكة.

حالة الطقس المتوقعة في السعودية غداً

أوضحت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئه عن تساقط الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة مكة المكرمة والمدينة ونجران وتبوك، لتستمر حالة الطقس الغير مستقرة على عدد من المدن والمناطق بالمملكة الفتره الحاليه وسط تحذيرات كثيرة من خوف من حالة الطقس غير مستقرة.

اوضحت الهيئة تكون السحب الرعدية على كل من مناطق القصيم وحائل، ومع هذه الحاله الغير مستقره الأحوال الجويه في المملكة تسجل مدينه رفحاء الإثنين أعلى درجة حرارة مسجلة 48 درجة حرارة مئويه وأما أدنى درجة حرارة في السعودية الإثنين فتكون في أبها مسجلة 18 درجه مئويه.