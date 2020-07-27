عبد العزيز الحصيني موجة الحر السادسة تبدأ اليوم

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة وعدد من المناطق والمحافظات خلال الفترة المقبلة التي تبدأ من اليوم موضحا أن موجة الحر السادسة تبدأ من اليوم وتستمر لمدة أسبوع ترتفع فيها درجة الحرارة بنسبة كبيرة قد تصل الى 50 درجة مئوية.

الحصيني موجة الحر السادسة ترتفع فيها درجة الحرارة لأعلى معدلاتها السنوية

اوضح الباحث الفلكي انا روحت الحاره السادسه ترتفع فيها درجة الحرارة بنسبة كبيرة و ذلك حتى تنضج التمور لذلك فهي فتره هامة جداً تصل فيها درجة الحرارة إلى 50 درجه مئوية في بعض المناطق منها الرياض وحائل والقصيم والجوف والمنطقة الشرقية وتبوك وحائل والشمالية تتراوح درجة الحرارة في هذه المناطق من 44 حتى 49 درجة مئوية.

بينما تظل درجة الحرارة في معدلاتها الطبيعية على كل مناطق مكة المكرمة و عسير و نجران و الباحة و جازان، استمر الموجة الحارة السادسة لمدة أسبوع تشهد فيها المملكة إرتفاع كبير في درجات الحرارة في البعض من المحافظات بينما تستمر المحافظات الأخرى في المعدلات الطبيعية لدرجة الحرارة، وتعد هذه الموجة هامة جداً حيث تنضج فيها التمور التي تنتجها المملكة نسبة كبيرة جداً.