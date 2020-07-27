“وزير الخارجية السعودي” يلتقي نظيره المصري في قصر التحرير

استمرار للعلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية التقى وزير الخارجية السعودي بنظيره المصري اليوم في قصر التحرير خلال زيارة رسمية تستمر لمدة يوم عقب وصول وزير الخارجية السعودي الى القاهرة اليوم.

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره المصري اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السعودية بعقد جلسة ثنائية بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري تناول خلالها مناقشة العديد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين بجانب مناقشة التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية التي تشهد الكثير من التغيرات والتطورات السريعة هناك العديد من القضايا على الساحة الدولية والاقليمية ذات شان مشترك بين مصر و المملكة العربية السعودية.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير خارجية السعودية في زيارة رسمية تستمر لمدة يوما واحدا،و عقد جلسة ثنائية في قصر التحرير تناقش خلالها العديد من القضايا المشتركه بين البلدين،وتأتي الزيارة في ظروف صعبة تواجهها مصر منها القضية الليبية و قضيه سد النهضة الأثيوبي.