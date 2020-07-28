“الأرصاد الجوية” تطلق ٤ تحذيرات بشأن رياح وعواصف رعدية في عدد من المناطق

أصدرت الأرصاد الجوية بيانها اليوم بعدد من التحذيرات جراء حالة عدم الاستقرار الحالية التي تشهدها عدد كبير من المناطق بمختلق المحافظات، وتعلن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بيانها حول آخر المستجدات التي تسجلها حالة الطقس الفترة الحالية من نشاط للرياح، والغبار والأتربة.

الأرصاد الجوية تحذر بشأن العواصف

أطلقت الهيئة العامة لحماية البيئة والارصاد الجوية تحذيرا عشان عدم استقرار حالة الطقس بعدد من المناطق في المملكة العربية السعودية العواصف الرعدية ونشاط الرياح السطحية جاء في المقدمة مكة المكرمة والليث وجدة وبحرة ورابغ وتشهد هذه المناطق تساقط أمطار متوسطة الحدة أيضا.

أطلقت الأرصاد الجوية أيضا تحذيرا مبكرا بمنطقة الطائف من المقرر أن تشهد عواصف رعدية مصحوبة أمطار متوسطة، كما تشهد منطقه تيماء واملج وتبوك نشاط الرياح السطحية و سحب رعدية خلال ساعات المساء من اليوم، تواصل الهيئة جهودها حول الإعلان عن آخر المستجدات عن حالة الطقس التي تشهدها المملكة العربية السعودية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في عدد كبير من المناطق و ارتفاع كبير ل درجات الحرارة.