مانشيستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على أستون فيلا في ختام منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

تُلعب الآن مباريات الأسبوع 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبالأمس شاهدنا 3 مباريات، واتفورد يفوز على نوريتش سيتي، وتعادل في قمة أرسنال ضد ليستر سيتي بهدف من كل جانب، وتشيلسي يفوز بصعوبة على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، واليوم تُستكمل المبارايات، وغدا الخميس 9 يوليو موعدنا مع اليوم الأخير في منافسات الأسبوع، وسنتحدث بالتفصيل عن مباراة ختام الجولة بين مانشيستر يونايتد ضد أستون فيلا.

موعد مباراة “أستون فيلا VS مانشستر يونايتد” والقنوات الناقلة

ويحل اليونايتد بقيادة سولشاير ضيفا ثقيلا على فريق أستون فيلا في ملعبه فيلا بارك في مباراة ختام الأسبوع 34 من البريميرليج غدا الخميس 9 / 7 / 2020، المباراة ستكون في تمام الساعة 9 وربع مساءا بتوقيت القاهرة، 10 وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتشاهدون المباراة عبر قناتي بي ان سبورت 1HD-2HD حصريا ومباشرة بتعليق نوفل باشي.

مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد انتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، أهداف اليونايتد كانت عن طريق فيكتور ليندلوف وهدف من حارس أستون فيلا “توم هيتون” بالخطأ في مرماه، وسجل كلا من جاك جريليش وتايرون مينجس هدفي أستون فيلا في المباراة.

مانشيستر يونايتد يدخل المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بينما أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.