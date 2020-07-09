يورجن كلوب يشعر بالقلق حيال إصابة القائد جوردان هيندرسون

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بأنه لا يعلم الكثير عن إصابة القائد جوردان هيندرسون التي تعرض لها بالأمس في مباراة الفريق ضد برايتون والتي فاز فيها بثلاثية مقابل هدف، وكان هينردوس قد سجل هدفا رائعا في تلك المباراة ولكنه خرج متأثرا بالإصابة.

تصريحات يورجن كلوب عن إصابة جوردان هيندرسون

وحينما سُئل يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي عن إصابة القائد، فقال أنه لا يعلم الكثير عنها، ولا يعرف ما هو حجم خطورة الإصابة، فهو لم يرى الموقف الذي تعرض له جوردان هيندرسون والذي تسبب في إصابته في الملعب، ويعتقد يورجن كلوب أن هيندرسون سيكون سليما ولن تكون إصابة خطيرة، فهو يأمل ذلك.

وقال أحد الصحفيين للمدرب كلوب أن هيندرسوان خرج من غرف الملابس على عكازين، فرد يورجن كلوب قائلا أنه لا يعرف شيئا فقد غادر المباراة مباشرة نحو المؤتمر الصحفي ولم يشاهد اللاعبين وهم يخرجون من غرف خلع الملابس، وفي النهاية هو قلق بالطبع على هيندرسوان ولكنه يتمنى أن تكون إصابة بسيطة.