نتيجة الفحص الثاني لفيروس كورونا للبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد

كان هناك اشتباه في إصابة اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بفيروس كورونا، وتم استبعاد اللاعب من مران اليوم الخميس 9 يوليو بسبب وجود خطأ في نتيجة الفحص الأول، حيث قال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي أن الفحص الأول كان به خطأ، فلم يكن سلبيا ولا إيجابيا.

نتيجة فحص كورونا الثاني لفينيسيوس جونيور

وللتأكد تماما فقد خضع فينيسيوس لفحص ثاني للكشف عن إصابته بفيروس كورونا من عدمها، وظهرت نتيجة الفحص قبل ساعات قليلة، وكانت النتيجة سلبية، مما يعني أن اللاعب ليس مُصابا بفيروس كورونا وسيكون من الطبيعي أن يعود سريعا لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة الغد ضد ألافيس.

وبحسب نتيجة فحص كورونا فلن يكون هناك مانع من مشاركة اللاعب غدا الجمعة 10 يوليو في مباراة الأسبوع 35 من الليجا ضد ديبورتيفو ألافيس، وبنسبة كبيرة سيكون ضمن قائمة الفريق المُستدعاة للمباراة والتي ستُعلن ظهر الغد، فالفريق يحتاج لجميع اللاعبين من أجل كافة المباريات المُتبقية في الليجا حتى يتمكن الملكي من حسم اللقب في الصراع المُشتعل بينه وبين البرسا.