ريال مدريد يدخل موقعة صعبة ضد غرناطة خارج الديار غدا الإثنين 13 يوليو لحساب الجولة 36 في الليجا

تتأهب كتيبة النادي الملكي ريال مدريد بقيادة المدرب الرائع الفرنسي زين الدين زيدان للمباراة القادمة في الليجا ضد غرناطة غدا الإثنين 13 يوليو، والتي تأتي بعد انتصار البرسا بالأمس على حساب ريال بلد الوليد بهدف نظيف، وبالتالي فريال مدريد سيلعب بقتالية من أجل الإنتصار، هو يحتاج لـ 5 نقاط فقط ويُتوج باللقب رسميا.

موعد مباراة غرناطة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على غرناطة غدا الإثنين 13 / 7 / 2020 في ختام منافسات الأسبوع 36 من مسابقة الدوري الإسباني، المباراة ستكون في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، 11 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُنقل المباراة عبر قناتي “beIN Sports 1HD-3HD” بتعليق للجزائري حفيظ دراجي.

ريال مدريد يدخل المباراة وهو في صدارة ترتيب الليجا برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن البرسا صاحب المركز الثاني برصيد 79 نقطة، ولكن ريال مدريد ينقصه مباراة الغد ضد غرناطة ليتساوى مع البرسا في عدد المباريات، أما غرناطة فهو في المركز التاسع برصيد 50 نقطة، وفي الدور الأول من الليجا في الموسم الحالي حينما التقى الفريقان تمكن ريال مدريد من تحقيق الإنتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين لغرناطة.