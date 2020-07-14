ليفربول بطل البريميرليج يحل ضيفا على أرسنال في قمة الأسبوع 36, تعرف على موعد القمة والقنوات الناقلة

يترقب الجميع بشغف قمة كروية نارية مُرتقبة بين ليفربول بطل الدوري الإنجليزي رسميا في الموسم الحالي ضد أرسنال الساعي بقوة لضمان التأهل للدوري الأوروبي، في قمة مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، ونعرض لكم فيما يلي موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال والقنوات الناقلة

ويحل ليفربول بقيادة الألماني “يورجن كلوب” ضيفا ثقيلا على أرسنال بالقيادة الفنية للمدرب ميكيل أرتيتا في قمة مباريات الأسبوع 36 في البريميرليج، قمة دائما ما تحمل لنا المُتعة والإثارة والأهداف، المباراة ستكون على ملعب الإمارات غدا الأربعاء 15 يوليو 2020 في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت مصر، العاشرة والربع مساءا بتوقيت السعودية، وتشاهدونها عبر قناة بي ان سبورت 2HD بشكل حصري ومباشر.

ليفربول كالعادة مُتصدرا للدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، في حين يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 50 نقطة ويريد حصد النقاط وخطف المركز الثامن على الأقل لضمان التأهل لبطولة الدوري الأوروبي، وفي مباراة الدور الأول بين أرسنال وليفربول على ملعب الأنفيلد، فاز الريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد للجانرز، صلاح هدفين وماتيب هدف، ولوكاس توريرا سجل هدف أرسنال الوحيد.