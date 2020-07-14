موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بورنموث والقنوات الناقلة الأربعاء 15 يوليو 2020

يتبقى 3 جولات فقط على نهاية الدوري الإنجليزي، وقد انطلقت بالفعل منافسات الجولة 36 اليوم الثلاثاء 14 يوليو بلقاء جاري الآن بين تشيلسي ونوريتش سيتي، وغدا الأربعاء سيكون هناك عديد المباريات، وسنتحدث عن مباراة مانشستر سيتي بالأخص والتي سيلاقي فيها ضيفه بورنموث.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بورنموث

ويحل بورنموث ضيفا على المان سيتي غدا الأربعاء 15 يوليو 2020 لحساب مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإتحاد، مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة يواجه بورنموث صاحب المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة، المباراة ستنطلق في تمام الساعة “19:00” بتوقيت مصر، “20:00” بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

وخصصت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية القناة الثانية (beIN Sports 2HD) لنقل أحداث مباراة السيتي ضد بورنموث والتي ستنطلق صافرتها في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءا بتوقيت مكة المُكرمة.

وفي آخر مباراة جمعت الفريقين والتي كانت يوم 25 أغسطس 2019 في الدور الأول، تمكن السيتي من تحقيق الفوز على بورنموث بثلاثية مقابل هدف، أجويرو سجل هدفين وستيرلينج هدف، وهاري ويلسون هو من سجل هدف بورنموث في المباراة.